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НОВОСТИ

Число наемных работников в РФ за 2 года сократилось на 1 млн — Голикова

12:05 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество наемных работников в России за два года сократилось на 1 млн, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Что мы наблюдаем за последние два года, с момента пандемии? <…> Наемные работники за это время сократились почти на миллион, из тени вышло практически полмиллиона граждан», — сказала она на сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития».

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