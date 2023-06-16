В колледжах начнут готовить учителей для 5-9-х классов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программы подготовки учителей средней школы планируют ввести в колледжах, сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сейчас в системе среднего профобразования готовят будущих педагогов, которым предстоит работать в детских садах и в начальной школе. В настоящее время готовится проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы. После того, как стандарт будет принят, и эта специальность будет внесена в перечень, в колледжах и техникумах начнут готовить педагогов не только для начальной школы, но и для 5-9-х классов», — приводит слова министра пресс-служба министерства.