Терешкова стала первым кавалером новой госнаграды — ордена Гагарина
12:32 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой орденом Гагарина. Награда учреждена главой государства в конце мая, Терешкова стала первым кавалером ордена.
Как говорится в указе, орден присужден за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета, активную общественную и международную деятельность. Указ подписан в 60-ю годовщину полета Терешковой.
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