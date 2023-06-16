Терешкова стала первым кавалером новой госнаграды — ордена Гагарина

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой орденом Гагарина. Награда учреждена главой государства в конце мая, Терешкова стала первым кавалером ордена.

Как говорится в указе, орден присужден за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета, активную общественную и международную деятельность. Указ подписан в 60-ю годовщину полета Терешковой.