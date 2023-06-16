0
0
91
НОВОСТИ

Терешкова стала первым кавалером новой госнаграды — ордена Гагарина

12:32 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой орденом Гагарина. Награда учреждена главой государства в конце мая, Терешкова стала первым кавалером ордена.

Как говорится в указе, орден присужден за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета, активную общественную и международную деятельность. Указ подписан в 60-ю годовщину полета Терешковой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 16.06.2023
В России около 6 млн занятых зарабатывают ниже уровня МРОТ — Голикова
0
20
12:42 16.06.2023
Рынок исламского финансирования в России может составить 55 миллиардов рублей
0
67
12:36 16.06.2023
С 1 июля Сбербанк повысит зарплаты своим сотрудникам в среднем на 10%
0
79
12:20 16.06.2023
В колледжах начнут готовить учителей для 5-9-х классов
0
116
12:05 16.06.2023
Число наемных работников в РФ за 2 года сократилось на 1 млн — Голикова
0
139
12:00 16.06.2023
Более 133 тыс. участников СВО имеют статус ветерана боевых действий — Минтруд РФ
0
133
11:32 16.06.2023
На ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности, ведь враг действует нагло — Песков
0
190
11:20 16.06.2023
Атака беспилотника, предварительно, вызвала пожар на складе в Курской области
0
208
11:05 16.06.2023
Россия справилась с инфляцией, сейчас она составляет 2,9% — Орешкин
0
198
11:00 16.06.2023
Атомная подлодка с управляемыми ракетами ВМС США впервые за 6 лет прибыла в Южную Корею
0
201

Возврат к списку