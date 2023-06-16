12:36

С 1 июля Сбербанк повысит зарплаты своим сотрудникам в среднем на 10%. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Делового завтрака Сбера на ПМЭФ президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Как отмечают в пресс-службе Сбербанка, ключевые и высокорезультативные сотрудники получат более высокий рост окладов. Банк регулярно проводит пересмотр зарплат, за период с 2021 по 2023 годы повышение окладов в среднем составило 26,5%.