0
0
20
НОВОСТИ

В России около 6 млн занятых зарабатывают ниже уровня МРОТ — Голикова

13:00 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 6 млн занятых в России зарабатывают ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сегодня по ориентировочным данным, административным данным налоговой службы порядка 6 млн человек занятых у нас не получают минимальный размер оплаты труда», — сказала она на сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:42 16.06.2023
Рынок исламского финансирования в России может составить 55 миллиардов рублей
0
67
12:36 16.06.2023
С 1 июля Сбербанк повысит зарплаты своим сотрудникам в среднем на 10%
0
79
12:32 16.06.2023
Терешкова стала первым кавалером новой госнаграды — ордена Гагарина
0
91
12:20 16.06.2023
В колледжах начнут готовить учителей для 5-9-х классов
0
116
12:05 16.06.2023
Число наемных работников в РФ за 2 года сократилось на 1 млн — Голикова
0
139
12:00 16.06.2023
Более 133 тыс. участников СВО имеют статус ветерана боевых действий — Минтруд РФ
0
133
11:32 16.06.2023
На ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности, ведь враг действует нагло — Песков
0
190
11:20 16.06.2023
Атака беспилотника, предварительно, вызвала пожар на складе в Курской области
0
208
11:05 16.06.2023
Россия справилась с инфляцией, сейчас она составляет 2,9% — Орешкин
0
198
11:00 16.06.2023
Атомная подлодка с управляемыми ракетами ВМС США впервые за 6 лет прибыла в Южную Корею
0
201

Возврат к списку