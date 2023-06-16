В России около 6 млн занятых зарабатывают ниже уровня МРОТ — Голикова
13:00 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 6 млн занятых в России зарабатывают ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Сегодня по ориентировочным данным, административным данным налоговой службы порядка 6 млн человек занятых у нас не получают минимальный размер оплаты труда», — сказала она на сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития».
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