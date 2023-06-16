В Киеве и Киевской области слышны взрывы, работает система ПВО — СМИ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ряд украинских СМИ, в частности издание «Страна».

Подробности не приводятся.

В настоящий момент воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области.