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В Киеве и Киевской области слышны взрывы, работает система ПВО — СМИ

13:05 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы слышны в Киеве и Киевской области, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ряд украинских СМИ, в частности издание «Страна».

Подробности не приводятся.

В настоящий момент воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Херсонской области.

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