Добыча нефти в России снизится в 2023 году на 20 млн тонн от уровня 2022 года — Шульгинов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия снизит добычу нефти в 2023 году на 20 млн тонн от уровня 2022 года, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью «Известиям» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Снижение добычи нефти с конденсатом будет примерно, наверное, на 20 млн тонн от прошлого года», — сказал он.