В РФ необходимо ввести обязательное чипирование собак — Абрамченко

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повысить ответственность хозяев за своих собак нужно с помощью обязательного чипирования. Об этом заявила в интервью ТАСС заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Повышать ответственность владельцев опасных животных, в том числе собак нужно. Последние примеры, когда люди погибали от нападения бездомных собак, говорят о том, что не все совершенно в правовом регулировании. Наша задача — сделать так, чтобы животные, собаки в том числе были учтены. Для этого необходимо внедрять систему чипирования этих животных. После этого будет понятно, принадлежащее какому владельцу животное оказалось на улице, и уже применять меры ответственности», — сказала Абрамченко.

По ее словам, сегодня готовится целый ряд поправок в действующее законодательство — от корректировки Кодекса об административных правонарушениях до изменения закона об ответственном обращении с животными, чтобы не допустить таких проявлений угрозы жизни и здоровью людей со стороны животных.

По данным Роспотребнадзора, за 2022 год количество укусов бездомными животными людей превысило 228 тыс. Последним громким случаем нападения собак на человека стало ЧП, которое произошло 16 апреля 2023 года в Оренбурге. Там стая собак напала на мальчика, который умер от полученных травм на месте происшествия.