Количество административных проверок бизнеса за год снизилось в 2,4 раза — Титов

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как административное, так и уголовное давление на бизнес за последний год снижалось, количество проверок снизилось, а большая часть мер, применяемых к предпринимателям, — профилактические. Об этом сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Институт уполномоченного каждый год подводит итоги ситуации с административным регулированием бизнеса, это называется индекс административного давления. В этом году мы настолько удивились результату, что начали его пересчитывать. <…> Количество проверок снизилось в 2,4 раза за год. Количество штрафов сегодня составляет всего лишь 40%, а 60% от всех предусмотренных мер воздействия на бизнес — это предупреждения. Это качественное изменение сегодняшней ситуации. Кроме того, 70% от всех мероприятий — это профилактические мероприятия. Это о том, как лучше поступить, а не о том, как наказать бизнес», — сказал Титов.

Он подчеркнул, что это результат системной работы, которая велась в стране последние годы, принятия законов о контрольно-надзорной деятельности, работы правительства и прокуратуры, направленной на сокращение незаконных проверок.