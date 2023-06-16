Сбер профинансирует создание межвузовских кампусов

18:05

В ходе Петербургского международного экономического форума Сбер заключил соглашение о долгосрочном сотрудничестве с инвестиционной компанией «Системные концессии». Документ подписали вице-президент – директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и генеральный директор компании Валерий Еремин.

Основное направление совместной деятельности – реализация концессионных и ГЧП-проектов. Среди них – создание инновационных образовательных центров с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в составе федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

Сбер намерен профинансировать строительство современных межвузовских кампусов и соответствующей социальной инфраструктуры в Уфе, Тюмени, Перми и Архангельске, концессионером по данным проектам выступают «Системные концессии».

«Системные концессии» обладают всеми необходимыми компетенциями в сфере государственно-частного партнерства, – подчеркнул Михаил Чачин. – Мы уверены, что с помощью компании и при финансовой поддержке Сбера в четырех региональных столицах скоро появятся новые интеллектуальные кластеры со всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания студентов и преподавателей. Как показывает зарубежный опыт, подобные проекты нередко становятся драйверами экономического развития городов и центрами притяжения высококвалифицированных кадров. Думаю, что такой опыт будет плодотворным и для нашей страны».

«Создаваемая в рамках федерального проекта сеть межвузовских кампусов безусловно даст толчок в развитии регионов, – уверен Валерий Еремин. – Предусматриваются не только учебные аудитории и места для проживания студентов и преподавателей, но и технопарки, спортивные сооружения и общественные пространства. В одном месте будет сконцентрировано студенческое, научное и бизнес-сообщество, создаются оптимальные условия для бесшовной передачи знаний и их практическому применению. Мы рады входить в столь амбициозный проект плечом к плечу со Сбером – сильным и надежным партнером».