Ростех совместно с Центравиамед запустили программу развития цеховой медицины
13:42 16.06.2023
На предприятии АО «КРЭТ» (входит в Госкорпорацию Ростех) – тамбовском заводе «Электроприбор», открылся первый лечебно-диагностический комплекс «Центравиамед». Врачи медцентра будут проводить профилактику развития профессиональных заболеваний у сотрудников предприятия и оказывать им в случае необходимости полный цикл медицинской помощи.
Для улучшения здоровья работников на тамбовском предприятии «Электроприбор» разработана программа профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и неврологических заболеваний, запланированы «дни здоровья» и возрождение практики занятий производственной гимнастикой.
На сегодняшний день по программе развития цеховой медицины уже открыто 12 современных поликлиник по всей России и 35 здравпунктов, в том числе круглосуточных, на базе предприятий Госкорпорации Ростех. В 2023 году «Центравиамед» планирует открыть еще 8 медицинских центров в Новосибирске, Ульяновске, Жуковском, Воронеже, а также в Московской и Калужской областях.
Открытие подобных центров – важный шаг в рамках построения системы управления здоровьем сотрудников Корпорации. В нее, помимо цеховой медицины, входят реабилитация, отдых и оздоровление. Ростех со своей стороны создает необходимые условия для развития этого направления, включая разработку единых стандартов медицинского обеспечения организаций Корпорации, внедрение социальных программ поддержки работников по линии медицины, развитие социальной инфраструктуры для оздоровления работников и членов их семей», – отметил заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.
В торжественном открытии центра приняли участие министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области Алексей Власов, заместитель министра здравоохранения Тамбовской области Виталий Вутнас, заместитель генерального директора по развитию АО «КРЭТ» Изумруд Алимурадова, генеральный директор АО «Центравиамед» Диана Николаева, главный врач АО «Центравиамед» Валентина Костадинова.
Программа цеховой медицины, реализуемая на базе лечебно-диагностического комплекса, мини-поликлиники или здравпункта, направлена профилактику профессиональных заболеваний и популяризацию здорового образа жизни у сотрудников Ростеха.
НОВОСТИ
- 14:32 16.06.2023
- Мировая платежная инфраструктура через 5 лет перейдет со SWIFT на цифровые валюты — ЦБ
- 14:12 16.06.2023
- Власти Польши фактически арестовали самолет с охраной президента ЮАР — СМИ
- 14:00 16.06.2023
- Количество административных проверок бизнеса за год снизилось в 2,4 раза — Титов
- 13:52 16.06.2023
- «Роснефть» договорилась о сотрудничестве с Красноярским краем
- 13:45 16.06.2023
- «Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с Тюменской областью и ХМАО
- 13:32 16.06.2023
- В РФ необходимо ввести обязательное чипирование собак — Абрамченко
- 13:20 16.06.2023
- Добыча нефти в России снизится в 2023 году на 20 млн тонн от уровня 2022 года — Шульгинов
- 13:05 16.06.2023
- В Киеве и Киевской области слышны взрывы, работает система ПВО — СМИ
- 13:00 16.06.2023
- В России около 6 млн занятых зарабатывают ниже уровня МРОТ — Голикова
- 12:42 16.06.2023
- Рынок исламского финансирования в России может составить 55 миллиардов рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать