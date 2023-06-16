Ростех совместно с Центравиамед запустили программу развития цеховой медицины

13:42

На предприятии АО «КРЭТ» (входит в Госкорпорацию Ростех) – тамбовском заводе «Электроприбор», открылся первый лечебно-диагностический комплекс «Центравиамед». Врачи медцентра будут проводить профилактику развития профессиональных заболеваний у сотрудников предприятия и оказывать им в случае необходимости полный цикл медицинской помощи.

Для улучшения здоровья работников на тамбовском предприятии «Электроприбор» разработана программа профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и неврологических заболеваний, запланированы «дни здоровья» и возрождение практики занятий производственной гимнастикой.

На сегодняшний день по программе развития цеховой медицины уже открыто 12 современных поликлиник по всей России и 35 здравпунктов, в том числе круглосуточных, на базе предприятий Госкорпорации Ростех. В 2023 году «Центравиамед» планирует открыть еще 8 медицинских центров в Новосибирске, Ульяновске, Жуковском, Воронеже, а также в Московской и Калужской областях.

Открытие подобных центров – важный шаг в рамках построения системы управления здоровьем сотрудников Корпорации. В нее, помимо цеховой медицины, входят реабилитация, отдых и оздоровление. Ростех со своей стороны создает необходимые условия для развития этого направления, включая разработку единых стандартов медицинского обеспечения организаций Корпорации, внедрение социальных программ поддержки работников по линии медицины, развитие социальной инфраструктуры для оздоровления работников и членов их семей», – отметил заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.

В торжественном открытии центра приняли участие министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области Алексей Власов, заместитель министра здравоохранения Тамбовской области Виталий Вутнас, заместитель генерального директора по развитию АО «КРЭТ» Изумруд Алимурадова, генеральный директор АО «Центравиамед» Диана Николаева, главный врач АО «Центравиамед» Валентина Костадинова.

Программа цеховой медицины, реализуемая на базе лечебно-диагностического комплекса, мини-поликлиники или здравпункта, направлена профилактику профессиональных заболеваний и популяризацию здорового образа жизни у сотрудников Ростеха.