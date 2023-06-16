«Роснефть» заключила соглашения о сотрудничестве с Тюменской областью и ХМАО

13:45

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме подписал два соглашения о сотрудничестве компании с регионами «тюменской матрешки» – Тюменской областью и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой. Документы направлены на создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для ведения хозяйственной деятельности. Предполагается, что «Роснефть» окажет помощь в реализации промышленных и социальных программ и будет вовлекать местные компании в свою деятельность, а потребители в регионах будут обеспечены качественными нефтепродуктами.

В рамках соглашения с ХМАО, подписанного губернатором Натальей Комаровой, «Роснефть» поможет мероприятиям и проектам в социальной сфере. Стороны объединят усилия в реализации инвестпроектов, повышении эффективности геологоразведочных работ и создании благоприятных условий для изучения участков недр. В документе также говорится о внедрении современных технологий в сфере геологоразведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Участники соглашения договорились развивать сотрудничество в области природоохранной деятельности, включая сохранение ценных биоресурсов и обеспечение пожарной безопасности на территории автономного округа.

Соглашение о сотрудничестве «Роснефти» с Тюменской области подписал губернатор региона Александр Моор. В документе идет речь о создании благоприятных условий для развития минерально-сырьевой базы и добычи сложных в разработке запасов углеводородов. Стороны также намерены реализовывать региональные социально-экономические программы и проекты по охране природы. Предполагается, что соглашение будет способствовать развитию энергетического потенциала Тюменской области и укреплению социальной стабильности в регионе.