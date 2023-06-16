«Роснефть» договорилась о сотрудничестве с Красноярским краем
13:52 16.06.2023
Компания «Роснефть» и правительство Красноярского края на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков.
Документ предполагает реализацию в регионе промышленных, финансовых и социальных программ, а также создание благоприятных условий для разведки и добычи углеводородов. Участники соглашения договорились взаимодействовать в рамках реализации стратегических проектов «Роснефти», среди которых – флагманский проект компании «Восток Ойл», Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения, а также проект модернизация Ачинского нефтеперерабатывающего завода.
Стороны намерены реализовывать совместные проекты в области охраны окружающей среды. Ключевым из них является уже инициированный сторонами и одобренный президентом России уникальный лесоклиматический проект, который призван раскрыть потенциал региона по природному поглощению парниковых газов.
«Роснефть» будет оказывать содействие региону в вопросах социально-экономического развития, укрепления социальной стабильности, повышения качества и доступности образования, а также реализации программ по кадровому обеспечению инвестиционных проектов. Участники соглашения договорились сотрудничать в области развития промышленного и научного потенциала края, а также импортозамещения через привлечение региональных предприятий региона в качестве подрядчиков и поставщиков компании.
Красноярский край является стратегическим регионом присутствия «Роснефть». Компания реализует на севере региона крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли – «Восток Ойл». Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд т премиальной малосернистой нефти. Конкурентным преимуществом проекта является близость к Северному морскому пути. Кроме того, он является является одним из самых экологичных проектов. Уже на этапе проектирования закладывается применение передовых технологий в области охраны окружающей среды – от этапа бурения скважин до специализированного исполнения нефтепроводов и танкеров, которыми будет экспортироваться нефть. Проектными решениями предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа.
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