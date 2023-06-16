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Власти Польши фактически арестовали самолет с охраной президента ЮАР — СМИ

14:12 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши фактически наложили арест на прилетевший в Варшаву самолет южноафриканской государственной авиакомпании «Саут Африкэн эйруэйз» с охраной президента ЮАР и журналистами президентского пула. Как свидетельствует находящийся на борту репортер портала «Ньюс24» Питер ду Тойт, польские власти уже более суток не дают пассажирам выходить, а также выгружать контейнеры из самолета, участвующего в миротворческой миссии африканских президентов.

Лайнер, как только что передал репортер, все еще находится на стоянке для самолетов, пассажиры и экипаж вынуждены оставаться внутри. По его информации, пассажиры не покидали самолет примерно с 23:00 среды, когда борт с журналистами и охраной отбыл из Йоханнесбурга, и теперь, хотя посольство ЮАР в Польше обеспечивает доставку питания, они уже находится на исходе сил. Люди испытывают массу неудобств — они заперты в салоне с отключенной вентиляцией, лишены возможности соблюдать личную гигиену.

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что обращение с пассажирами «достойно глубокого сожаления». По его словам, власти ЮАР находятся в контакте с Варшавой и пытаются найти выход из положения.

Репортер южноафриканской радиостанции «Айуитнесс ньюс» охарактеризовала оказанный пассажирам самолета прием в Польше как «ледяной».

Ранее государственное южноафриканское телевидение Эс-эй-би-си назвала происходящее «дипломатическим скандалом между ЮАР и Польшей».

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