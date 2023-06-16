Мировая платежная инфраструктура через 5 лет перейдет со SWIFT на цифровые валюты — ЦБ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на региональные цифровые валюты на горизонте пяти лет, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на ПМЭФ.

«Я считаю, что на горизонте пяти лет мы станем свидетелями того, как международная платежная инфраструктура перейдет со SWIFT на интеграции национальных цифровых валют. Будет интеграция между крупными странами. И мы бежим здесь очень быстро. Мы промышленно платформу создали в мае. И как только будет принят закон, мы начинаем на реальных операциях работать с цифровым рублем», — сказала она.

Также Скоробогатова отметила, что Банк России обсуждает с рядом стран интеграцию национальных цифровых валют Центробанков. Первый замглавы ЦБ подчеркнула, что в этом случае SWIFT не задействован, а создание таких новых отношений изменит платежную инфраструктуру в мире.