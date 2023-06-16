Без развития искусственного интеллекта сегодня у страны не будет завтра, уверены в Сбере
14:50 16.06.2023
Главный шаг ближайшего будущего для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России – это подготовка большого числа специалистов в этой области. Таковы результаты голосования, которое первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин провел среди участников дискуссии «ИИ: фундамент экономики будущего и маяк российского технологического суверенитета», прошедшей в рамках ПМЭФ 16 июня.
Ведяхин напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поручил подготовить проект указа об обновленной стратегии развития искусственного интеллекта в стране.
«Искусственный интеллект как флагманская технология дает мощный толчок социально-экономическому развитию страны, повышению конкурентоспособности бизнеса и качества жизни населения, – подчеркнул он. – Без вклада в развитие искусственного интеллекта «сегодня» у нас не будет нашего «завтра».
В рамках обсуждения возможных изменений стратегии участникам дискуссии было предложено принять участие в голосовании. При этом опрос провели дважды – до начала обсуждения и после, чтобы можно было сравнить результаты.
За первоочередную подготовку специалистов в сфере ИИ высказались 27% участников дискуссии, причем после обсуждения этот показатель не изменился. Таким образом, это направление работы было отмечено как безусловно главное. Второе место в этом рейтинге заняла разработка отечественных вычислительных мощностей для целей ИИ – за это в конце дискуссии проголосовало 20% участников, всего на 2% меньше, чем в начале. Наконец, 19% высказались за создание новых исследовательских центров в области ИИ – в начале обсуждения за этот пункт голосовало на 2,5% меньше участников, но после дискуссии популярности у исследовательских центров прибавилось.
Среди других важных шагов участники дискуссии высказывались за увеличение господдержки для компаний-разработчиков ИИ-решений, за поддержку экспорта решений в сфере искусственного интеллекта, а также за актуализацию законодательной базы.
Напомним, поручение об обновлении стратегии развития ИИ в России Владимир Путин дал в ходе выступления на международной конференции Сбера по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022. Глава государства тогда отметил необходимость формирования технологического и цифрового суверенитета России.
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