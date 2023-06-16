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Суд приговорил к 23 годам майора ВСУ за приказ обстрелять из танка больницу в Волновахе

15:00 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Донецкой Народной Республики назначил 23 года лишения свободы командиру танкового батальона 53-й механизированной бригады ВСУ майору Дмитрию Швецу, отдавшему приказ открыть огонь из танка по больнице в Волновахе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

«Суд согласился с позицией гособвинителя — представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) — и приговорил Швеца к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в ГВП.

«Установлено, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года при отступлении из Волновахи Швец в целях уничтожения социальной инфраструктуры и убийства мирных граждан приказал танковому экипажу националистов обстрелять здание Волновахской центральной районной больницы, в которой на тот момент находились 26 медицинских работников и гражданка, проходившая стационарное лечение. В результате двумя танковыми 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции до 30 метров разрушены помещения отделений реанимации, неврологии и гинекологии, а также уничтожено медицинское оборудование», — сообщили в ГВП. Общая сумма ущерба составила 21,5 млн рублей. Граждане не пострадали, поскольку находились в помещениях, куда не попали снаряды.

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