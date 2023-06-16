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НОВОСТИ

Зерновая сделка не работает, как можно ее продлевать — Лавров

15:12 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о будущем зерновой сделки, заявил, что она не работает.

«Как можно продлевать то, что не работает?» — сказал министр в пятницу в комментарии телеканалу НТВ, отвечая на вопрос о перспективах продления сделки.

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