Зерновая сделка не работает, как можно ее продлевать — Лавров
15:12 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о будущем зерновой сделки, заявил, что она не работает.
«Как можно продлевать то, что не работает?» — сказал министр в пятницу в комментарии телеканалу НТВ, отвечая на вопрос о перспективах продления сделки.
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