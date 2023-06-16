Зерновая сделка не работает, как можно ее продлевать — Лавров

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о будущем зерновой сделки, заявил, что она не работает.

«Как можно продлевать то, что не работает?» — сказал министр в пятницу в комментарии телеканалу НТВ, отвечая на вопрос о перспективах продления сделки.