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Путин ожидает рост ВВП России по итогам года около 1,5-2%

15:27 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внутренний валовой продукт (ВВП) России по итогам года вырастет, что позволит стране сохранить ведущие позиции среди мировых экономик, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. В апреле текущего года ВВП вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года он прибавит более процента», — сказал глава государства.

«Но, на мой взгляд, и я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост все-таки будет побольше, до 1,5%, а может быть даже под 2%. И это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира», — подчеркнул Путин.

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