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НОВОСТИ

Сбер закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии и полностью ушел из Европы

15:31 16.06.2023

Группа Сбербанк объявила о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). О закрытии сделки сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Новым собственником бывшей дочки Сбербанка стала австрийская компания, контролируемая Штефаном Зочлингом. Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банковского рынка. Для осуществления сделки были получены все необходимые регуляторные одобрения.

«Продажа нашей европейской дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире, – пояснил Александр Ведяхин. – Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 млн лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах».

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