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РФ «слезает с нефтяной иглы», эта тенденция постепенно набирает обороты — Путин

15:36 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия «слезает с нефтяной иглы», постепенно эта тенденция набирает обороты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Российская аудитория наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: „Когда же мы слезем с нефтегазовой иглы?“ Вот, постепенно, эта тенденция набирает обороты», — сказал он. Путин уточнил, что про динамику нефти и газа он «позже скажет», потому что там тоже есть на что обратить внимание.

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