Ушедшие из России иностранные компании освободили нишу размером около 2 трлн руб. — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ушедшие из России иностранные компании высвободили нишу размером около 2 трлн рублей и освободили до 2 млн кв. м торговых площадей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если поначалу наши предприниматели, я бы сказал, очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах. Некоторые — небольшие, так называемые нишевые марки, которые раньше торговали одеждой, обувью, другими товарами через социальные сети, сейчас открывают собственные магазины. Я на одном из мероприятий в Москве уже говорил об этом. В этом секторе экономики иностранцы ушли, в большинстве своем освободили до 2 миллионов квадратных метров торговых площадей и нишу под 2 триллиона рублей. Ну, прекрасно: практически все уже занято нашими предпринимателями», — сказал он.