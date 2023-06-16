0
0
2
НОВОСТИ

Ушедшие из России иностранные компании освободили нишу размером около 2 трлн руб. — Путин

16:00 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ушедшие из России иностранные компании высвободили нишу размером около 2 трлн рублей и освободили до 2 млн кв. м торговых площадей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если поначалу наши предприниматели, я бы сказал, очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах. Некоторые — небольшие, так называемые нишевые марки, которые раньше торговали одеждой, обувью, другими товарами через социальные сети, сейчас открывают собственные магазины. Я на одном из мероприятий в Москве уже говорил об этом. В этом секторе экономики иностранцы ушли, в большинстве своем освободили до 2 миллионов квадратных метров торговых площадей и нишу под 2 триллиона рублей. Ну, прекрасно: практически все уже занято нашими предпринимателями», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:45 16.06.2023
Виртуальная карта – новый способ оплаты проезда в регионах от СберТройки
0
51
15:36 16.06.2023
РФ «слезает с нефтяной иглы», эта тенденция постепенно набирает обороты — Путин
0
79
15:31 16.06.2023
Сбер закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии и полностью ушел из Европы
0
85
15:27 16.06.2023
Путин ожидает рост ВВП России по итогам года около 1,5-2%
0
91
15:12 16.06.2023
Зерновая сделка не работает, как можно ее продлевать — Лавров
0
129
15:00 16.06.2023
Суд приговорил к 23 годам майора ВСУ за приказ обстрелять из танка больницу в Волновахе
0
155
14:50 16.06.2023
Без развития искусственного интеллекта сегодня у страны не будет завтра, уверены в Сбере
0
147
14:42 16.06.2023
Сбербанк сообщил о рекордной выдаче автокредитов
0
161
14:41 16.06.2023
Доля Сбербанка в переводах по Системе быстрых платежей достигла 75%
0
159
14:40 16.06.2023
Сбер начал выдавать ипотеку на строительство дома под залог земли
0
169

Возврат к списку