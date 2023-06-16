Ушедшие из России иностранные компании освободили нишу размером около 2 трлн руб. — Путин
16:00 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ушедшие из России иностранные компании высвободили нишу размером около 2 трлн рублей и освободили до 2 млн кв. м торговых площадей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Если поначалу наши предприниматели, я бы сказал, очень переживали из-за ухода западных компаний, то сейчас занимают освободившиеся производства и площадки в торговых центрах. Некоторые — небольшие, так называемые нишевые марки, которые раньше торговали одеждой, обувью, другими товарами через социальные сети, сейчас открывают собственные магазины. Я на одном из мероприятий в Москве уже говорил об этом. В этом секторе экономики иностранцы ушли, в большинстве своем освободили до 2 миллионов квадратных метров торговых площадей и нишу под 2 триллиона рублей. Ну, прекрасно: практически все уже занято нашими предпринимателями», — сказал он.
НОВОСТИ
- 15:45 16.06.2023
- Виртуальная карта – новый способ оплаты проезда в регионах от СберТройки
- 15:36 16.06.2023
- РФ «слезает с нефтяной иглы», эта тенденция постепенно набирает обороты — Путин
- 15:31 16.06.2023
- Сбер закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии и полностью ушел из Европы
- 15:27 16.06.2023
- Путин ожидает рост ВВП России по итогам года около 1,5-2%
- 15:12 16.06.2023
- Зерновая сделка не работает, как можно ее продлевать — Лавров
- 15:00 16.06.2023
- Суд приговорил к 23 годам майора ВСУ за приказ обстрелять из танка больницу в Волновахе
- 14:50 16.06.2023
- Без развития искусственного интеллекта сегодня у страны не будет завтра, уверены в Сбере
- 14:42 16.06.2023
- Сбербанк сообщил о рекордной выдаче автокредитов
- 14:41 16.06.2023
- Доля Сбербанка в переводах по Системе быстрых платежей достигла 75%
- 14:40 16.06.2023
- Сбер начал выдавать ипотеку на строительство дома под залог земли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать