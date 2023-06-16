0
0
165
НОВОСТИ

Качественные изменения рынка труда предполагают рост заработных плат — Путин

16:10 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Качественные изменения рынка труда обусловливают повышение заработных плат, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Качественные изменения рынка труда предполагают рост заработных плат, — указал глава государства. — Уверен, что это так».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:27 16.06.2023
Сбер планирует запустить карту жителя в Смоленской области
0
38
17:23 16.06.2023
Курорт Сбера «Манжерок» на Алтае в 2023 году посетят около 700 тысяч туристов
0
55
17:12 16.06.2023
Главы Минобороны стран НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне — Reuters
0
84
17:00 16.06.2023
Один рабочий погиб и трое пострадали при падении на глубину 7 метров на ТЭЦ в Новосибирске
0
92
16:55 16.06.2023
Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»
0
123
16:52 16.06.2023
У ВСУ нет шансов на успех при попытках контрнаступления — Путин
0
173
16:45 16.06.2023
Путин назвал регионы-лидеры по прогрессу в национальном рейтинге инвестклимата
0
135
16:40 16.06.2023
«Роснефть» и Мостуризм будут совместно развивать внутренний туризм
0
128
16:32 16.06.2023
Бизнес, не связанный с рисками причинения вреда, вообще не нужно проверять — Путин
0
146
16:15 16.06.2023
Понятие «частичная занятость» должно быть закреплено в законе — Путин
0
193

Возврат к списку