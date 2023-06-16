Качественные изменения рынка труда предполагают рост заработных плат — Путин
16:10 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Качественные изменения рынка труда обусловливают повышение заработных плат, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Качественные изменения рынка труда предполагают рост заработных плат, — указал глава государства. — Уверен, что это так».
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