Путин подтвердил индексацию МРОТ с 2024 года на 18,5%, что намного выше инфляции

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подтвердил индексацию МРОТ с 2024 года на 18,5%, подчеркнув, что это намного выше темпов инфляции.

«Отдельно хочу сказать о таком важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, причем опережающими темпами, увеличивать отрыв МРОТ от прожиточного минимума. С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3% до 16 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию сразу на 18,5%. С 1 января 2023 года была 6,3% индексация, а с 1 января 2024 года будет 18,5%, что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — сказал он в пятницу, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).