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Понятие «частичная занятость» должно быть закреплено в законе — Путин

16:15 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает необходимым дать четкое определение «частичной занятости» в законодательстве.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава государства предложил распространить выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и на тех, кто работает в формате «частичной занятости». «А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие „частичная занятость“ в законе», — указал Путин. Он поручил парламенту «как можно быстрее принять соответствующие нормы».

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