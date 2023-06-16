Бизнес, не связанный с рисками причинения вреда, вообще не нужно проверять — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бизнес, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, вообще не нужно проверять, достаточно профилактических мероприятий. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом, достаточно профилактических мероприятий», — сказал глава государства.