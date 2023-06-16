«Роснефть» и Мостуризм будут совместно развивать внутренний туризм

16:40

Фото с сайта rosneft-azs.ru

Компания «Роснефть» и Комитет по туризму города Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут взаимодействовать в вопросах комплексного развития туризма. Речь идет в первую очередь об автомобильных путешествиях: «Роснефть», в частности, будет продвигать туристический потенциал столицы на объектах сети своих АЗС.

Стороны договорились содействовать формированию и развитию туристических маршрутов и автомобильных туров из регионов России на туристические и культурные объекты столицы. Предусмотрено также проведение совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов, в том числе на АЗС «Роснефть».

Розничная сеть «Роснефти» является крупнейшей в России по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» – одним из лидеров в стране по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности компания управляет около 3000 АЗС в России, Белоруссии, Киргизии и Абхазии. На автозаправках есть магазины, кафе, аптечные пункты, автоматические приемные пункты для химчисток. Компания также развивает новое направление клиентского сервиса АЗС – фудтраки (передвижные торговые точки). Сервис «кафе на колесах» доступен на АЗС в Москве, Санкт-Петербурге и в других регионах присутствия розничной сети.