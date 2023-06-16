У ВСУ нет шансов на успех при попытках контрнаступления — Путин

16:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин уверен, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ), атакующих на нескольких участках, нет никаких шансов на успех.

«Прямо сейчас, когда мы с вами разговариваем, предпринимается очередная попытка [контратаки ВСУ] на так называемом времевском направлении, по нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков, на запорожском направлении тоже при поддержке двух танков, нескольких бронемашин», — описал ситуацию глава государства, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме. «К первому краю подошли, потеряли несколько танков. Там бой идет в данный момент времени», — констатировал Путин.

«Я думаю, что у Вооруженных сил Украины шансов здесь нет, шансов не будет. Так же, как и на других направлениях. В этом я не сомневаюсь», — заявил российский лидер.