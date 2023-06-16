Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»
16:55 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Гитлера, обратил внимание президент России Владимир Путин. Он поделился отношением своих друзей-евреев к нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому.
«У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский — не еврей. Это позор еврейского народа», — сказал глава государства в ходе дискуссии на пленарной сессии ПМЭФ, после чего в зале прозвучали аплодисменты. «Это не шутка, не ирония, ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера», — добавил Путин.
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