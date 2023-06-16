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Один рабочий погиб и трое пострадали при падении на глубину 7 метров на ТЭЦ в Новосибирске

17:00 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо рабочих упали в емкость глубиной около семи метров на ТЭЦ-5 в Новосибирске. Один погиб, трое пострадали, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Четверо рабочих упали в емкость, глубина около семи метров <…> Один погиб, а троих госпитализировали», — рассказали в пресс-службе.

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