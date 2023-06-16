Главы Минобороны стран НАТО не смогли договориться о новых планах по обороне — Reuters

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе не смогли согласовать новые планы обороны альянса, первые с конца холодной войны. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник.

«Хотя региональные планы не были официально одобрены сегодня, мы ожидаем, что эти планы станут частью серии результатов вильнюсского саммита [НАТО] в июле», — сказал агентству высокопоставленный американский чиновник.