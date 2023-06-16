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Сбер планирует запустить карту жителя в Смоленской области

17:27 16.06.2023

Сбер займется реализацией проекта «Карта жителя» Смоленской области. Проект обсуждался на встрече первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева и врио губернатора Смоленской области Василия Анохина, которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме.

В основе проекта «Карта жителя» Смоленской области – разработка единой цифровой платформы, которая позволит жителям региона получить доступ к социальным сервисам и мерам господдержки. При этом пользователю не придется приобретать специальную карту или предъявлять удостоверение льготника – можно будет использовать действующую карту платежной системы «Мир» любого банка. Это позволит повысить качество предоставления льгот и обеспечить их адресность, а также получить обратную связь от граждан для дальнейшего развития сервисов.

Руководитель Смоленской области одобрил внедрение проекта на территории региона. Следующим шагом будет разработка и утверждение концепции, проработка перечня льгот и мер поддержки населения, а также программ лояльности организаций, подключаемых к системе.

Еще одной темой встречи стало развитие безналичных цифровых сервисов в сфере образования региона. Важное направление для модернизации – система оплаты питания и контроля прохода детей в школы. При этом важно внедрить единый удобный носитель для получения данных сервисов. Например, им может быть банковская карта ребенка. Это направление сотрудничества оценено как перспективное. Зафиксированы договоренности о дальнейшем взаимодействии банка и региона.

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