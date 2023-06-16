У ВСУ скоро не останется собственной военной техники — Путин

17:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина скоро лишится собственной военной техники, прогнозирует президент России Владимир Путин.

«Скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику — ничего не останется. Все, на чем они воюют, и все, что используют, — это все извне привносится», — сказал глава российского государства, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Ну так долго не навоюешь», — заметил он.