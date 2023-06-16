Путин использовал народное выражение в ответе на вопрос о сокращении ядерного оружия

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не будет вести переговоры со странами Запада о сокращении количества своего ядерного оружия, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас такого оружия (ядерного — прим. ТАСС) больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, <…> как у нас в народе говорят», — сказал он.