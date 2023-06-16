Память Сильвио Берлускони на ПМЭФ почтили минутой молчания

18:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин объявил минуту молчания на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в память об умершем экс-премьере Италии Сильвио Берлускони.

«Я прошу прощения у аудитории, я бы попросил почтить его память минутой молчания», — сказал он.

По словам главы государства, Берлускони был очень светлым, деятельным и энергичным человеком. «Я без всякого преувеличения считаю его личностью мирового масштаба», — добавил Путин. «Он многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные, долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО», — отметил президент РФ.