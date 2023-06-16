Использовать ядерное оружие "у нас нет такой необходимости" - Путин

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У России нет необходимости использовать ядерное оружие, но теоретически это возможно в случае угрозы территориальной целостности, независимости и существованию страны. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова, существование российского государства, но у нас, во-первых, нет такой необходимости (использовать такое оружие — прим. ТАСС). Во-вторых, сам факт рассуждения на эту тему — уже <…> возможность снижения порога применения оружия», — сказал он.