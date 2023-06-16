«Троица» в храме Христа Спасителя останется до 18 июля - РПЦ
18:45 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Принято решение о продлении срока пребывания иконы Святой Троицы в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве до 18 июля 2023 года, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского», — говорится в сообщении.
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