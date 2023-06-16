Путин: «Леопарды» горят. Так же будут гореть и F-16

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько танков Leopard («Леопард») Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в ходе боевых действий вчера и сегодня, в случае поставки Киеву истребителей F-16 их ждет та же судьба. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сейчас рассматриваются [в странах Запада] варианты поставки [Киеву] самолетов, — указал глава российского государства. — На одном участке [зоны боевых действий] предпринимаются попытки атак силами двух рот, при поддержке пяти танков. На другом участке — тоже полторы роты примерно, при поддержке двух танков. Танки горят. Несколько танков уничтожены. И это в том числе „Леопарды“. И вчера было то же самое. И вчера были „Леопарды“. Они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в этом нет».