В Сбере считают залогом успеха инвестиции в ИТ-фундамент компании

18:47

Фото пресс-службы Сбера

Старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанкавыступил на сессии «Развитие критической информационной инфраструктуры: угрозы и перспективы» на ПМЭФ-2023.

По мнению Андрея Белевцева, на рынке растет число компаний, которые стремятся использовать в собственной информационной инфраструктуре то программное обеспечение (ПО), которое им понятно и которое сейчас способно заменить иностранные решения.

Кроме того, Андрей Белевцев считает, что компаниям следует обратить внимание на использование облачных сервисов в работе. Им стоит рассмотреть вопрос об отказе от небольших, неподдерживаемых серверов с неизвестным ПО, находящихся в периметре своих центров обработки данных (ЦОД). Вместо этого предпочтительнее сделать выбор в пользу облачных инструментов, которые уже успешно работают на рынке, отвечают регуляторным нормам и нормам кибербезопасности.

Андрей Белевцев отметил, что Сбер уделяет много внимания разработке и внедрению решений для митигации рисков вендоров. В арсенале банка уже есть реальные решения, которые работают в периметре банка и протестированы под нагрузками. Наглядный пример – семейство продуктов собственной разработки Platform V. Более 50 продуктов семейства уже внесены в реестр российского программного обеспечения.

«У нас большая, высоконадежная и высоконагруженная система – и при этом очень часто изменяемая, – отметил Андрей Белевцев. – А это невозможно делать, если работать с большим набором продуктов разных производителей, тем более которые оказываются без поддержки. Со своей стороны, мы чувствуем ответственность перед индустрией. Поэтому в прошлом году более 50 наших продуктов внесли в реестр отечественного ПО. Они обладают открытым или контролируемом нами исходным кодом, который верифицируется, проверяется на все возможные уязвимости в каждом новом релизе».