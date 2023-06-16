Сбер и СПбГУ будут готовить специалистов в области информационного права и защиты данных

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В ходе Петербургского международного экономического форума Сбер и Санкт-Петербургский государственный университет заключили договор о реализации совместной магистерской программы для юристов «Информационное право и защита данных». Подписи под документом поставили руководитель дирекции академических партнерств Сбербанка Андрей Очеретный и первый проректор по учебной работе СПбГУ Марина Лаврикова.

Образовательная программа будет направлена на формирование у выпускников практических навыков в сфере обеспечения безопасности обработки персональных данных (Пдн). Эксперты отдела защиты данных Сбера поделятся своим многолетним опытом на реальных кейсах. Обучение будет включать такие аспекты, как правовое регулирование обработки ПДн, обеспечение безопасности ПДн, регулирование ПДн в мире, а также изучение истории развития приватности.

В соответствии с договором Сбер также намерен участвовать в проведении профильных научных конференций, организовывать лекции, семинары и мастер-классы для студентов. Будущие специалисты в области информационного права и защиты данных смогут не только получить компетентного наставника, но и пройти стажировку. Для успешных студентов предусмотрена возможность начать свою карьеру в Сбере.

«Сбер много лет сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом. Сотрудникам и студентам СПбГУ доступны наши облачные платформы, они участвуют в нашем студенческом акселераторе, преподаватели учатся в Летней цифровой школе, – отметил Андрей Очеретный. – В основе нашего партнерства – максимальное сближение теории с производственными реалиями. Сейчас рынок труда активно трансформируется, регулярно возникают новые профессии, кардинально меняются текущие. Специалист в области информационного права и защиты данных – профессия будущего, востребованная в любой компании, которая создает технологии либо использует их в производственных процессах. Между тем образовательных программ по данному профилю пока очень мало, и вместе с СПбГУ мы готовы заполнить этот пробел, открывая первую магистерскую программу в данной области».

«Одной из отличительных черт программы является ее междисциплинарность, – рассказала Марина Лаврикова. – Отдельные курсы подготовлены совместно с представителями других направлений и отражают сильные стороны университета. Так, курс «Введение в цифровую экономику» подготовлен совместно с экономистами СПбГУ, а курс «Медиафилософия и право» – с философами университета, создававшими и развивавшими Центр медиафилософии СПбГУ и занимающихся всесторонним осмыслением положения человека в цифровом мире».