«Роснефть» расширяет сотрудничество с китайским Университетом Цинхуа
19:01 16.06.2023
Компания «Роснефть» подписала в рамках Петербургского международного экономического форума меморандум о сотрудничестве с одним из ведущих вузов Китая – Университетом Цинхуа.
Документом предусмотрено проведение научно-технических исследований по развитию технологий в области инженерии, нефтепереработки, нефтехимии, возобновляемых источников энергии. Кроме того, партнеры также займутся совместными исследованиями в сфере углеродного менеджмента. В частности, в меморандуме зафиксирован интерес сторон к технологиям в области сокращения выбросов и поглощении парниковых газов, повышения энергоэффективности, а также улавливания, использования и хранения углекислого газа и метана.
Для «Роснефти» все эти направления являются одними из приоритетных. Компания уделяет особое внимание инновационному развитию, внедряя передовые подходы и новых технологий как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. Кроме того, «Роснефть» первой в российской нефтегазовой отрасли поставила цель по достижению углеродной нейтральности до 2050 года и включила ее в свою стратегию «Роснефть‑2030». Совместные проекты с Университетом Цинхуа будут способствовать стратегическим целям компании по снижению выбросов и минимизации воздействия на окружающую среду.
«Роснефть» и Университет Цинхуа уже имеют опыт сотрудничества в сфере подготовки кадров с привлечением российских вузов-партнеров, в том числе Уфимского государственного нефтяного технического университета и Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД России).
Университет Цинхуа был основан в 1911 году и входит в состав девяти элитных вузов Китая «Лига С9». Занимает первое место в рейтинге лучших высших учебных заведений Китая и регулярно входит в рейтинг 100 лучших университетов мира. Среди его выпускников – ведущие ученые, деятели искусства и политики, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин и его предшественник на этом посту – Ху Цзиньтао.
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