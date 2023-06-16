Игорь Сечин выступит с ключевым докладом на энергопанели ПМЭФ

19:45

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 17 июня выступит на Энергетической панели XXVI Петербургского международного экономического форума с докладом «Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся, кто может».

В докладе глава «Роснефти» проанализирует проблемы энергетического перехода и климатических изменений, сообщает пресс-служба компании. Игорь Сечин обратит внимание на то, что нефтегазовая отрасль, являющаяся гарантом энергобезопасности, все чаще становится объектом агрессивных действий регуляторов. При этом не учитываются особенности эксплуатации месторождений и инвестиционные циклы проектов. Энергетический переход лишь усугубляет ситуацию – усиливает зависимость человечества от минеральных ресурсов и не решает задачу обеспечения энергией, вдобавок не обеспечен необходимыми технологиями.

Глава «Роснефти», как ожидается, также остановится на теме нестабильности мировой финансовой и экономической системы, американскому банковскому кризису, снижению роли доллара в качестве резервной валюты. В ходе Энергетической панели может быть дан ответ на вопрос, придет ли замена доллару и как быстро. Кроме того, Игорь Сечин поднимет вопросы координации действий в рамках ОПЕК+ и сделает прогноз развития рынка углеводородов.

В докладе будет представлена дорожная карта по повышению эффективности российской энергетики в условиях беспрецедентных внешних вызовов, и перечень мер, призванных обеспечить отечественную экономику доступной энергией – ключевым ресурсом ее устойчивости и развития.