Компании-партнеры Сбера вошли в рэнкинг крупнейших ИТ-компаний России

20:07

Компании BI.ZONE, СберСервис и СберТех вошли в рэнкинг крупнейших ИТ-компаний России, составленный аналитическим центром TAdviser.

BI.ZONE является партнером группы Сбера. За год компания значительно улучшила позицию в рэнкинге, выручка выросла на 65%, и сейчас это одна из двух крупнейших киберсекьюрити-компаний в стране.

СберСервис и СберТех – дочерние компании Сбера. Компании специализируются на разработке ИТ-продуктов, их интеграции, аутсорсинге и поддержке.

По оценке TAdviser совокупная выручка организаций по итогам 2022 года превысила 42 млрд руб., увеличившись за год на 20%.

BI.ZONE – компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 году реализовала более 1000 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и многих других. Компетенции команды BI.ZONE признаны на международном уровне и подтверждены сертификатами крупнейших мировых агентств.

СберСервис – одна из крупнейших сервисных IT-компаний в России, оказывающая услуги по комплексному техническому обслуживанию широкого спектра информационно-телекоммуникационного оборудования. В штате компании работает несколько тысяч высокопрофессиональных инженеров. Компания обслуживает более 2 млн единиц оборудования: POS-терминалы, офисные и мобильные рабочие места, принтеры и МФУ, банкоматы и информационно-платежные терминалы, серверы и системы хранения данных, системы управления очередью.

Сбербанк-Технологии (СберТех) – российский разработчик программного обеспечения, основной поставщик решений для Сбера. Флагманское решение компании – цифровая облачная платформа Platform V для создания бизнес-решений и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает более 70 продуктов, которые закрывают потребности разработки на всех уровнях архитектуры предприятия: бэкенд и фронтенд, интеграция, хранение и аналитика данных, а также предоставляют полный набор инструментов для управления производственным процессом и реализации моделей искусственного интеллекта. Продукты Platform V помогают компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения. Переход на платформу в Сбере позволил провести цифровую трансформацию, ускорить и удешевить разработку, сократить время ввода сервисов в эксплуатацию, снизить количество IT-инцидентов. C 2021 года продукты Platform V доступны для внешнего рынка.