Лавров: На нынешнем историческом этапе Запад Россию "потерял"
21:00 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Отношения между Западом и Российской Федерацией уже давно, по сути дела, не просто радикально изменились, а приостановлены на большей части направлений, а где-то и остановлены на долгие периоды. Не знаю, когда это все может измениться. На нынешнем историческом этапе Запад Россию „потерял“. У меня нет в этом никаких сомнений. Чем быстрее избавимся от остающихся иллюзий, тем будет лучше для нашего собственного развития», — сказал он.
Лавров добавил, что российский президент Владимир Путин излагал, как РФ пыталась наладить партнерские отношения с Западом, но все «пошло прахом», так как западные страны не были готовы к равноправному взаимодействию.
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