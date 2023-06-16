Зеленский заявил, что не понимает, для чего африканская миссия едет на переговоры в Россию

23:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает логику лидеров африканских стран, планирующих посетить Россию для переговоров. Его слова приводит агентство Рейтер.

«Это их решение, насколько оно логично, я действительно не понимаю», — сказал он журналистам на совместной пресс-конференции с африканскими лидерами.