Зеленский заявил, что не понимает, для чего африканская миссия едет на переговоры в Россию
23:25 16.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это их решение, насколько оно логично, я действительно не понимаю», — сказал он журналистам на совместной пресс-конференции с африканскими лидерами.
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