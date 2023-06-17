Игорь Сечин провел серию рабочих встреч с зарубежными партнерами на ПМЭФ

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума провел ряд рабочих встреч.

С председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) Дай Хоуляном Игорь Сечин обсудил ход реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере. Одним из ключевых направлений сотрудничества компаний являются поставки нефти. По действующим контрактам их объем достигает 40 млн т в год. Причем оплата сырья в настоящее время осуществляется в национальных валютах. Партнерство «Роснефти» и КННК вносит значительный вклад в реализацию поставленной лидерами двух стран цели по достижению товарооборота в размере 200 млрд долл. Как ожидается, это может быть выполнено уже по итогам 2023 года.

Важным направлением совместной работы «Роснефти» и КННК является организация Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, который проводится при поддержке лидеров двух стран – президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Прямой диалог российских и китайских энергетических компаний способствует увеличения двустороннего товарооборота. Юбилейный пятый форум состоится осенью 2023 года в Китае в очном формате.

На полях ПМЭФ Игорь Сечин встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Они отметили рост товарооборота между двумя странами: по итогам 2022 года Россия стала крупнейшим торговым партнером Узбекистана с долей 18,6%. Рост взаимной торговли составил 26% и превысил 8,7 млрд долл. Россия остается одним из основных поставщиков энергоресурсов в Узбекистан с долей в импорте около 32%. Президентами России и Узбекистана поставлена задача расширить сотрудничество в энергетической сфере, и в этой связи в ходе встречи обсуждалась возможность увеличения поставок нефтепродуктов «Роснефти» в Узбекистан.

На встрече Игоря Сечина и министра энергетики Монголии Баттогтохына Чойжилсурэна были затронуты темы поставки российских нефтепродуктов, участия российских компаний в модернизации и развитии электроэнергетики Монголии, а также совместных гуманитарных проектов. «Роснефть» работает на монгольском рынке нефтепродуктов с 2005 года, надежно обеспечивая страну топливом. С 2014 года при поддержке «Роснефти» в российских вузах (МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО МИД России, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина) осуществляется подготовка монгольских студентов по программам бакалавриата. В настоящее время 30 человек успешно завершили обучение и получили дипломы бакалавров, еще 39 человек продолжают обучение.