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В российскую систему образования вернется трудовое воспитание

09:20 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трудовое воспитание вернется в российскую систему образования после принятия соответствующего закона, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сейчас рассматривается в Государственной думе законопроект о возвращении трудового воспитания. Об этом и депутаты говорили в рамках парламентского часа, и родители об этом говорят. Это, конечно, важно со школьной скамьи прививать, в том числе, любовь к труду, к общественно полезному труду. Я помню сам, когда в школе учился, ничего зазорного в этом не было, мне помогает это и в жизни сейчас. Когда мы относились к системе образования как к услуге, то, конечно, эти вопросы отходили на второй план, сегодня мы видим, что они актуальны. И с принятием этого закона мы планируем, в том числе, вернуть труд в систему образования», — сказал он.

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