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НОВОСТИ

Во Франции произошло землетрясение магнитудой 4,8

09:25 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в субботу во Франции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 10 км к северо-востоку от коммуны Сюржер, где проживают 5,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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