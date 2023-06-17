Во Франции произошло землетрясение магнитудой 4,8

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в субботу во Франции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.



По его данным, эпицентр находился в 10 км к северо-востоку от коммуны Сюржер, где проживают 5,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.



Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.



