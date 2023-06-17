Во Франции произошло землетрясение магнитудой 4,8
09:25 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, эпицентр находился в 10 км к северо-востоку от коммуны Сюржер, где проживают 5,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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