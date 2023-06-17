Из Херсонской области эвакуированы силами МЧС более 7,8 тыс. человек
09:30 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На сегодняшний день от воды освободились 4 025 жилых домов, 54 социально значимых, административных и инфраструктурных объекта. Из пострадавших районов эвакуированы 7 837 человек, в том числе 558 детей и 262 маломобильных гражданина. Спасено 2 275 человек. В 20 пунктах временного размещения размещены 1 996 человек, в том числе 558 детей», — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что сотрудники ведомства эвакуируют людей, оказывают адресную помощь населению, раздают воду и продукты питания. «После ухода воды из помещений и с придомовых территорий с целью избегания вспышки инфекционных заболеваний и распространения вирусных инфекций специалисты МЧС России проводят дезинфекционные мероприятия, откачивают воду и убирают мусор. Всего обработано более 14 тыс. кв. м», — сказали в ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:25 17.06.2023
- Во Франции произошло землетрясение магнитудой 4,8
- 09:20 17.06.2023
- В российскую систему образования вернется трудовое воспитание
- 09:16 17.06.2023
- Игорь Сечин провел серию рабочих встреч с зарубежными партнерами на ПМЭФ
- 23:35 16.06.2023
- Байден вызвал недоумение слушателей своей последней фразой, выступая в в штате Коннектикут
- 23:25 16.06.2023
- Зеленский заявил, что не понимает, для чего африканская миссия едет на переговоры в Россию
- 21:00 16.06.2023
- Лавров: На нынешнем историческом этапе Запад Россию "потерял"
- 20:07 16.06.2023
- Компании-партнеры Сбера вошли в рэнкинг крупнейших ИТ-компаний России
- 20:00 16.06.2023
- На западе Франции произошло землетрясение
- 19:45 16.06.2023
- Игорь Сечин выступит с ключевым докладом на энергопанели ПМЭФ
- 19:01 16.06.2023
- «Роснефть» расширяет сотрудничество с китайским Университетом Цинхуа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать