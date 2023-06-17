Из Херсонской области эвакуированы силами МЧС более 7,8 тыс. человек

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 7,8 тыс. человек эвакуированы силами МЧС из Херсонской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, от воды освободились более 4 тыс. жилых домов.



«На сегодняшний день от воды освободились 4 025 жилых домов, 54 социально значимых, административных и инфраструктурных объекта. Из пострадавших районов эвакуированы 7 837 человек, в том числе 558 детей и 262 маломобильных гражданина. Спасено 2 275 человек. В 20 пунктах временного размещения размещены 1 996 человек, в том числе 558 детей», — говорится в сообщении.



В МЧС отметили, что сотрудники ведомства эвакуируют людей, оказывают адресную помощь населению, раздают воду и продукты питания. «После ухода воды из помещений и с придомовых территорий с целью избегания вспышки инфекционных заболеваний и распространения вирусных инфекций специалисты МЧС России проводят дезинфекционные мероприятия, откачивают воду и убирают мусор. Всего обработано более 14 тыс. кв. м», — сказали в ведомстве.



