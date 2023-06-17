В ближайшие десять лет возможности нейросетей вырастут в 100 тысяч раз — глава РАН
10:25 17.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Изменения будут очень быстро происходить, особенно с точки зрения внедрения искусственного интеллекта в нашу жизнь. В ближайшие 10 лет это будет взрывной рост. Внедрение нейронных сетей фактически во все сферы. Сейчас идут колоссальные работы, в которых используются новые модели нейронов, новые системы, новая математика, новые процессоры, новые виды данных. За эти 10 лет мы увидим, как растут наши возможности по нейросетям в сто тысяч раз», — сказал он.
В то же время он отметил, что в развитии искусственного интеллекта всегда есть плюсы и минусы. «Находясь у подножья взрывного роста, нужно действовать осторожно и внимательно. Законодательная база (применения ИИ) должна быть еще раз проработана», — отметил он.
По словам Красникова, вызовы сегодняшнего дня делают востребованной профессию ученого. «Я считаю, что мы должны больше рассказывать об ученых, об их достижениях, о жизни, о том, что они делают для страны, — для того чтобы вернуть социальную значимость этой профессии. И потом, мы живем в очень интересное время — именно сейчас происходят те события в науке и технике, которые существенно будут менять нашу жизнь. Мало того — очень многие профессии благодаря этому будут отмирать. Но профессия ученого никогда отмирать не будет, потому что она изначально настроена на движение вперед, на познание тайн мироздания — это вечная профессия», — поделился Красников.
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